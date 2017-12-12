Трамп підписав оборонний бюджет США з 350 мільйонами доларів допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, який передбачає, зокрема, 350 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Загальний обсяг оборонного бюджету США складає 700 мільярдів доларів.

Документ також передбачає додаткове фінансування на програми протиракетної оборони у відповідь на ядерну загрозу з боку Північної Кореї.

Трамп закликав Конгрес США «закінчити роботу» й скасувати запроваджене в 2011 році обмеження щорічних витрат федерального бюджету на Пентагон на рівні 549 мільярдів доларів.

Сенат Конгресу США схвалив оборонний бюджет на 2018 рік 16 листопада.