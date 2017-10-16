НАБУ: затримали власника підприємства, фігуранта справи про розтрату у Міноборони

Національне антикорупційне бюро заявляє про затримання фактичного власника комерційного підприємства за підозрою у розтраті під час закупівлі палива для Міністерства оборони.

Як повідомляє прес-служба бюро, йому повідомили про підозру статтею 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, затриманий за попередньою змовою зі службовцями Міноборони вчинили злочин, в результаті якого державі завдано збитків у сумі понад 149 мільйонів гривень.

У бюро нагадують, що 11 жовтня у цій справі повідомили про підозру чотирьом посадовцям Міноборони, у тому числі і заступнику міністра.

У НАБУ не уточнюють прізвища затриманого, проте раніше у компанії «Трейд Коммодіті» повідомили про затримання одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка.

11 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Володимира Гулевича за підозрою у розтраті понад 149 мільйонів гривень держбюджету під час закупівель палива для потреб Міноборони.

Суд обрав Ігорю Павловському і Володимиру Гулевичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У ході засідання Павловський відкинув звинувачення НАБУ і заявив, що він не порушував закон.

За даними САП та НАБУ, озвученими обвинуваченням у суді під час обрання запобіжного заходу підозрюваним, в злочинній схемі фігурує компанія «Трейд Коммодіті». Водночас у компанії наполягають на законності своїх дій під час закупівлі палива для потреб Міноборони.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно й незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.