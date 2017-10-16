Адамовський заперечує зв’язок депутата Грановського з компанією «Трейд Коммодіті»

Бізнесмен Андрій Адамовський заперечує зв’язок народного депутата Олександра Грановського від фракції «Блок Петра Порошенка» з компанією «Трейд Коммодіті».

«Я заперечую будь-який зв’язок Грановського з компанією «Трейд Коммодіті», – сказав він.

Бізнесмен також додав, що він є інвестором, а не акціонером компанії.

Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко стверджує, що компанію «Трейд Коммодіті» контролює Андрій Адамовський – бізнес-партнер Олександра Грановського.

11 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Володимира Гулевича за підозрою у розтраті понад 149 мільйонів гривень держбюджету під час закупівель палива для потреб Міноборони.

Суд обрав Ігорю Павловському і Володимиру Гулевичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У ході засідання Павловський відкинув звинувачення НАБУ і заявив, що він не порушував закон.

За даними САП та НАБУ, озвученими обвинуваченням у суді під час обрання запобіжного заходу підозрюваним, в злочинній схемі фігурує компанія «Трейд Коммодіті».

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно й незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.