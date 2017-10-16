Касько: компанія «Трейд Коммодіті», яка фігурує у розслідуванні НАБУ, не порушувала закон

Представник юридичної компанії «Василь Кисіль та партнери» Віталій Касько заявив, що компанія «Трейд Коммодіті», яка фігурує у розслідуванні НАБУ, не порушувала закон під час постачання палива Міністерству оборони.

«Закон допускає внесення змін до договору в частині ціни товару у разі коливання цін на ринку… За взаємною згодою сторін між компанією та Міністерством оборони було внесено зміни в господарський договір», – заявив Касько на прес-конференції разом з керівниками компанії «Трейд Коммодіті».

11 жовтня Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Володимира Гулевича за підозрою у розтраті понад 149 мільйонів гривень держбюджету під час закупівель палива для потреб Міноборони. Суд обрав Ігорю Павловському і Володимиру Гулевичу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У ході засідання Павловський також відкинув звинувачення НАБУ і заявив, що він не порушував закон.

За даними САП та НАБУ, озвученими обвинуваченням у суді під час обрання запобіжного заходу підозрюваним, в злочинній схемі фігурує компанія «Трейд Коммодіті».

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно й незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.