Порошенко про затримання в Міноборони: нікому не дозволю красти в армії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що нікому не дозволить красти в армії, і закликає якнайшвидше провести розслідування фактів корупції у Міністерстві оборони.

«Нікому не дозволю красти в армії. Тим, хто буде красти в армії, руки відрубаю. Це позиція президента, бо армія є предметом моєї персональної турботи, бо армія є одним з наших очевидних досягнень за три роки», – сказав він, коментуючи затримання чотирьох посадовців Міноборони.

Порошенко наголосив, що розслідування має бути проведено в найкоротші терміни.

«Представлено суспільству і передано до суду. Будь-яке затягування, коли справи ведуться 3-4 роки, є абсолютно неприйнятним», – додав він.

11 жовтня у Національному антикорупційному бюро України повідомили про затримання заступника міністра оборони України та директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у причетності до розтрати понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

Згодом силовики уточнили, що загалом у цій справі підозрюваними є четверо посадовців, також підозрюваними є службовець відділу департаменту держзакупівель і працівник департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.