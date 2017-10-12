Постачання пального – це найжирніші держзакупівлі – Гнап про скандал в Міноборони

Поки Солом’янський суд обирає запобіжний захід двом представникам Міноборони, яких САП та НАБУ звинувачують в корупційних оборудках із держзакупівлями, журналісти та експерти будують версії. Так, журналіст-розслідувач Дмитро Гнап стверджує, що до скандалу причетна фірма Trade Commodity, пов’язана з депутатом від «БПП» Олександром Грановським. А представник консалтингової фірми «А-95» Сергій Куюн згадує: ця компанія була невеликим гравцем, поки не почала працювати з державними підприємствами.

Сьогодні у Солом’янському суді Києва обирають запобіжний захід для затриманих напередодні заступника міністра оборони та директора департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять взяти їх під варту на 2 місяці.

За інформацією НАБУ, чиновники Міноборони завдали Україні збитків майже на 150 мільйонів гривень через корупційні схеми із закупівлею пального для армії.

За даними журналістів, йдеться про заступника голови Міноборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського та голову департаменту держзакупівель Володимира Гулєвича. Як розповів Радіо Свобода журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, Павловський та Гулєвич останнім часом займалися армійськими тендерами.

За останні півтора року фаворитом в закупівлях раптом стала раніше маловідома фірма Trade Commodity

«Ключові армійські тендери – це постачання пального передусім, це «найжирніші» державні закупівлі, за якими проходять величезні обсяги грошей. І за останні півтора року фаворитом в цих закупівлях раптом стала раніше маловідома, а тепер вже скандально фірма з Дніпродзержинська (зараз Кам’янське – ред.), яка називається Trade Commodity», – каже Гнап.

Як пояснює журналіст, фірма вигравала тендери за рахунок того, що пропонувала найнижчу ціну. За його підрахунками, лише за останні два роки Trade Commodity отримала замовлень від державних підприємств на суму близько 5 мільярдів гривень.

Сама ж корупційна складова, каже він, полягала в тому, що після підписання тендерної документації ціна на пальне змінювалась.

Компанія перемагала, потім починала викручувати руки державному покупцеві, мовляв, ціна на бензин зросла

«Компанія перемагала, потім починала викручувати руки державному покупцеві, в даному випадку Міноборони, вимагаючи підписати додаткову угоду, що, мовляв, після того, як вони перемогли на тендері, оформили документацію, підписали угоду і так далі, ціна на бензин зросла», – описує ситуацію він.

За даними журналіста, за такою схемою було підписано 16 додаткових угод, які загалом збільшили вартість пального на мінімум 160 мільйонів гривень бюджетних коштів. Дмитро Гнап впевнений, що підозри НАБУ та затримання пов’язані саме з цими оборудками.

Крім того, він стверджує, що фірма Trade Commodity по одній із кредитних угод в банку «Південний» пов’язана з бізнесменом Андрієм Адамовським, який, в свою чергу, є старшим бізнес-партнером народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського.

Грановський до потрапляння у Верховну Раду працював юридичним радником в Андрія Адамовського, який займався постачанням пального та запчастин для «Укразалізниці»

«Грановський до потрапляння у Верховну Раду працював юридичним радником в Андрія Адамовського, який до часів Майдану спільно з бізнес-партнером, скандальним регіоналом Юрієм Іванющенком теж свого часу займався постачанням пального та запчастин для «Укразалізниці», – сказав Гнап в коментарі до «Ранкової Свободи».

Крім того, додає він, частина контактних даних Trade Commodity збігається із даними корпорації Capital Group, яка контролює девелоперську компанію НЕСТ («Нерухомість Столиці»), яка теж пов'язана з Адамовським і Грановським.

Олександр Грановський у коментарі «Українській правді» заперечив будь-які зв’язки з компанією. Сама ж Trade Commodity відкидає обвинувачення, проте заявляє про готовність сприяти слідству.

Корупція не в підвищенні ціни – Куюн

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн звертає увагу на помилку у визначенні корупційної складової, яка простежується в публічній дискусії навколо цієї справи: в тому, щоб підвищувати ціни після укладання угоди, немає нічого кримінального.

Ціни переглянули коректно. Але, коли ціни впали, ніхто їх вже не переглянув в бік зменшення

«Дійсно на той час це відбувалося – ціни у світі зросли, їх переглянули коректно. Але, коли ціни впали, ніхто їх вже не переглянув в бік зменшення. Саме через це і були нанесені збитки, – пояснює він. – Якби це була дорога з двостороннім рухом – підвищились ціни на етапі зростання і знизились на етапі зниження – не було б збитків у 100-150 мільйонів гривень».

Сама компанія, за спостереженнями Куюна, була регіональним гравцем зі своїм невеликим нафтопереробним заводом, аж доки не почала отримувати великі замовлення з державного сектору, залишаючись при цьому слабкою на комерційному ринку.

Тендер Міноборони на 70 тисяч тон нафтопродуктів став першим великим тендером, який вони здобули. В цьому році компанія є найпотужнішим постачальником пального на «Укрзалізницю»

«Зокрема цей тендер Міноборони на 70 тисяч тон нафтопродуктів став першим великим тендером, який вони здобули. Після цього під кінець року вже почалися тендери на «Укразалізницю», і в цьому році компанія є найпотужнішим постачальником пального на «Укрзалізницю». Цього року вони поставлять, мабуть, десь 80% всього обсягу споживання залізниці», – перераховує експерт.

Зі свого боку, генерал армії Олександр Кіхтенко визнає, що чути про затримання службовців Міноборони йому прикро, але нагадує, що останнє слово за судом. Сама ж ситуація, на його думку – тест і для НАБУ, і для судової гілки влади, і для влади загалом.

Я б хотів, щоб чесні імена генерала Павловського та начальника департаменту були виправдані, але, якщо вони винні, повинні понести покарання

«Мабуть, вже пора дійсно боротися з корупцією, а не тільки робити гучні заяви. Я б хотів, щоб чесні імена генерала Павловського та начальника його департаменту були виправдані, але, якщо вони винні, вони повинні понести найбільш серйозне покарання», – впевнений він.

Кіхтенко зазначає, що корупційний скандал негативно позначається на іміджі оборонного відомства, тим паче що він не перший:

«В нас виникали питання і щодо квартирних махінацій, і по медичному забезпеченню, зараз по постачанню пального», – перелічує він і висловлює сподівання на справедливий вирок суду.

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