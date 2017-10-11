Холодницький: у справі про розтрату в Міноборони затримали 4 людини

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що у рамках кримінального провадження щодо розтрати 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони затримали чотирьох людей.

«Були затримані заступник міністра оборони і директор департаменту, а також деякі інші особи. Вони набули статус підозрюваних», – сказав Холодницький

«Ще двоє», – уточнив він, відповідаючи на запитання, скільки ще людей затримано в рамках справи, окрім заступника міністра оборони і директора департаменту.

Холодницький також повідомив, що завтра суд обиратиме затриманим запобіжний захід, прокурори мають намір просити призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

«Станом на зараз назвати прізвища, компанії, які всі хочуть почути, є процесуально неправильним», – пояснив Холодницький.

У Міністерстві оборони підтвердили, що стосовно одного із заступників Міністра оборони та керівника департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів оборонного відомства проводяться слідчі дії. Проте прізвищ затриманих у міністерстві не назвали.