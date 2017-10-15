Касько вийшов з Transparency International, ймовірно захищатиме підозрюваних у корупції – заява

Член правління антикорупційної організації Transparency International Україна Віталій Касько склав свої повноваження.

Як повідомляє прес-служба організації, своє рішення Касько пояснив тим, що як керівник практики кримінального права однієї з провідних юридичних компаній в Україні ймовірно братиме участь у захисті клієнтів, у тому числі і підозрюваних у корупційних злочинах.

У Transparency International зауважують, що загально-світовою практикою ототожнення адвоката з його клієнтом є неприпустимим, але в Україні існують та будуть продовжуватись спроби висвітлити роботу сторони захисту у таких справах як конфлікт інтересів між професійною діяльністю адвоката та громадською активністю.

Правління Transparency International Україна підтримало рішення Віталія Каська.

«Стандартами верховенства права розвинутих країн є якісний адвокатський захист гарантований будь-кому, зокрема і особам, підозрюваним у корупційних діях», – зазначив голова правління організації Андрій Марусов.

Віталій Касько наразі не коментував це своє рішення.

Водночас журналіст Денис Бігус на своїй сторінці у Facebook повідомив, що інтереси компанії «Трейд Коммодіті», яка фігурує у справі про розтрату під час закупівлі пального для Міноборони України, захищає екс-заступник генпрокурора України Віталій Касько.

Журналіст зауважив, що Касько як партнер юридичної компанії «Василь Кісіль і партнери» братиме участь у прес-конференції «Позиція компанії «Трейд Коммодіті» у кримінальній справі НАБУ щодо закупівлі палива Міністерством оборони України», яка запланована на 16 жовтня.