Заступник секретаря РНБО готовий взяти на поруки Павловського – адвокат

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський просить суд віддати йому на поруки заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Про це в залі Солом’янського райсуду Києва, де зараз обирають запобіжний захід для Павловського, заявив один із його адвокатів.

У ході засідання Павловський відкинув звинувачення у розтраті під час закупівлі палива і заявив, що Міноборони закуповує паливо за найнижчою ціною в Україні.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати Павловському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень.

11 жовтня у Національному антикорупційному бюро України повідомили про затримання заступника міністра оборони України та директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у причетності до розтрати понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

Згодом силовики уточнили, що загалом у цій справі підозрюваними є четверо посадовців, також підозрюваними є службовець відділу департаменту держзакупівель і працівник департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.