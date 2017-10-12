​Заарештований заступник глави Міноборони Павловський: «Я не віддав жодного злочинного наказу»

Цілодобовий домашній арешт – такий запобіжний захід обрав Солом’янський районний суд для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, якого звинувачують у зловживаннях на суму 149 мільйонів гривень на закупках пального для армії. Антикорупційна прокуратура наполягала на взятті підозрюваного під варту або на заставі. Сам заступник міністра запевняє, що не віддавав злочинних наказів, більше того, він доводить, що не визначає цін на паливо для армії, бо не має таких повноважень.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/zaareshtovaniy-zastupnik-glavi-mnoboroni-pavlovskiy-ya-ne-vddav-zhodnogo-zlochinnogo-nakazu">SoundCloud</a>

​

Ігор Павловський, заступник міністра оборони, увійшов до зали суду в польовій формі Збройних сил України та в наручниках. Його конвоювали детективи НАБУ – в повному екіпіруванні та з масками на обличчях. Три десятки офіцерів, колег Павловського, прийшли його підтримати, заповнивши невеличку залу судових засідань.

Державний обвинувач у суді – перший заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. Він наголошує, що, за даними слідства, на початку літа 2016 року в Міноборони організували схему за участю Павловського, яка призвела до збитків державі обсягом 149 мільйонів гривень, на закупівлі палива для фронту.

Замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни

«Упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно й незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 мільйонів гривень», – стверджує прокурор. Раніше подібну інформацію поширило НАБУ, затримавши 11 жовтня Павловського та його підлеглого, директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За даними САП та НАБУ, озвученими обвинуваченням у суді, в злочинній схемі фігурує компанія «Трейд Коммодіті», яку українські медіа пов’язують з деякими депутатами «БПП», що входять до близького оточення президента України Петра Порошенка.

Прокурор закликає суд взяти посадовця під варту, бо він «має закордонний паспорт і часто виїжджає за кордон», а також має змогу через свої зв’язки впливати на слідство і свідків. Або ж – призначити йому заставу на суму 75 мільйонів гривень.

Ігор Павловський, взявши слово, запевнив суд, що не підігрував «Трейд Коммодіті» з ціною: у підсумку вона виявилася «найнижчою в Україні» на той час, більше того, штрафував її за неякісну партію пального. Порушення закону Павловський у своїх діях не бачить.

Я ніколи не віддавав злочинних наказів, які могли б зашкодити людям і «спотворити» мою честь і гідність

«Заступник міністра оборони не визначає ціну на паливо. Він керується тими фактами, які надає тендерний комітет та департамент держзакупівель, та які затверджені низкою підрозділів Міноборони. Я ніколи не віддавав злочинних наказів, які могли б зашкодити людям і «спотворити» мою честь і гідність», – запевняє Павловський.

Офіцери в залі підтримують слова Ігоря Павловського оплесками. Адвокати, які його захищають, наголошують: він досі не втік з України, більш ніж півроку знаючи про слідство проти нього. А крім того, має неповнолітню дочку, хворих дружину й матір, тож нікуди від них не поїде. А також захисники перераховували нагороди посадовця та його заслуги в українсько-російському збройному конфлікті на Донбасі.

Однак зрештою суд призначив як запобіжний захід цілодобовий домашній арешт – щоб підсудний міг залишатися зі своєю родиною.

Українські політики про справу Павловського: від співчуття – до звинувачень у «схемах»

Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що готовий взяти на поруки заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті, бо той «раніше добре себе зарекомендував». Ця заява вже викликала неоднозначну, часто іронічну реакцію в українських соцмережах.

​Зі свого боку, міністр оборони Степан Полторак заявив, що піде у відставку, якщо слідство доведе провину його заступника Ігоря Павловського.

«Я готовий у будь-який час», – сказав він журналістам. Полторак додав: якщо провина Павловського буде доведена, то це буде також і його відповідальність.

У МВС між тим заявляють, що ТОВ «Трейд Коммодіті», у підігруванні якому з цінами на пальне звинувачують Міноборони, використовувало подібні схеми для виграшу у тендері по закупівлі нафтопродуктів для Нацполіції – на 380 мільйонів гривень. Але тендеру не виграло.

Про це повідомив у Facebook директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко.

«Внаслідок принципової позиції Нацполіції не допущено витрати 380 мільйонів гривень з бюджету», – написав він у соцмережах.

Шевченко пояснив, що Нацполіція проводила у вересні 2017 року закупівлю бензинів «А-92», «А-95» і дизельного палива.

«За результатами аукціону, в електронній системі Prozorro найнижчу ціну для всіх марок бензинів і дизельного палива запропонувало ТОВ «Трейд Коммодіті», –зазначив Шевченко. – Цей учасник подав документи до процедури закупівлі за схемою, раніше апробованою і впровадженою у кількох державних замовників. Суть її полягає в зниженні під час електронного аукціону ціни на бензини (дизпаливо) до неадекватного рівня, навіть значно нижчого за ринкові ціни, що не можуть собі дозволити інші учасники тендеру на кшталт відомих мережевих постачальників «ОККО» чи WOG. Після укладання договору про закупівлю представники ТОВ дуже швидко (подекуди неодноразово) зверталися до замовника з вимогою про підвищення ціни на поставлені нафтопродукти. Така вимога була обумовлена тим, що діюча за договором ціна є нижче ринкової», – зазначив Шевченко.

Депутат від БПП Сергій Лещенко стверджує, що за «Трейд Коммодіті», яке також виграло аукціони «Укрзалізниці» на поставку дизпалива на 2,91 мільярда гривень, стоїть Андрій Адамовський – «багаторічний бізнес-партнер і спільник» депутата Олександра Грановського.

Раніше Грановський свою причетність до цієї компанії заперечував. Проте «Українська правда» виявила, що він розмістив свій кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у Києві поруч із кабінетом Адамовського.