САП: у справі про розтрату ще двоє підозрюваних є посадовцями департаментів Міноборони

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що у справі щодо зловживань під час закупівлі палива чотирьом посадовцям Міноборони повідомили про підозру.

Як повідомляє прес-служба САП, прокурори звернулись до слідчого судді з клопотаннями про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу, сьогодні суд розглядатиме ці клопотання.

У САП уточнили посади підозрюваних, окрім затриманих напередодні заступника міністра оборони і директора департаменту держзакупівель Міноборони, підозрюваними є службовець відділу департаменту держзакупівель і працівник департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

11 жовтня у Національному антикорупційному бюро України повідомили про затримання заступника міністра оборони України та директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у причетності до розтрати понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю палива, комітет затвердив пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні – у травні 2016 року уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення на загальну суму понад мільярд гривень.

У НАБУ заявляють, що упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни – внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на 149 мільйонів гривень.