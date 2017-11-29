Уряд Литви схвалив передачу озброєння Україні

Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на два мільйони євро, повідомляє литовське Міністерство оборони.

Україні передадуть озброєння, яке використовувалося до переходу Збройних сил Литви на стандарти НАТО.

Основну частину переданого озброєння становитимуть понад сім тисяч автоматів Калашникова, майже два мільйони набоїв. Також передається понад 80 кулеметів, більше ніж десять мінометів, протитанкове й інше озброєння.

«Передавання майна є частиною послідовної і всебічної допомоги Литви Україні у зміцненні оборонних потужностей і забезпеченні суверенітету держави», – цитує сайт Міноборони Литви слова міністра Раймундаса Каробліса.

В оборонному відомстві нагадали, що з початку військової агресії Росії Литва активно підтримує незалежність і територіальну цілісність України усіма можливими і допустимим з юридичної точки зору способами.

Передача зброї відбудеться у найближчому майбутньому після того, як будуть погоджені практичні питання з українською стороною, йдеться в повідомленні.

Литва вже не вперше передає українським військовим непотрібне їй озброєння.

Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.