Передача Україні зброї – це потужний політичний сигнал з боку Литви – Генштаб

Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на два мільйони євро. Україні передадуть озброєння, яке використовувалося до переходу Збройних сил Литви на стандарти НАТО. Основна частина – це автомати Калашникова, кулемети, міномети, протитанкове й інше озброєння, набої. Про допомогу Литви та інших країн Україні у програмі «Ваша Свобода» говорили виконувач обов'язків заступника начальника Генштабу ЗСУ Леонід Голопатюк, литовський політик, міністр оборони Литви у 2008–2012 році Раса Юкнявичене та керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.