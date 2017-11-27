​Росіяни, причетні до корупції і порушення прав людини, більше не зможуть їздити до Литви

В'їзд до Литви іноземцям, пов'язаним із корупцією, відмиванням грошей та порушенням прав людини з наступного року буде заборонено законом. Насамперед заборона пошириться на громадян Росії.

Президент Литви Даля Ґрібаускайте 27 листопада підписала закон, аналогічний чинному в США та Канаді «акту Магнітського», повідомила прес-служба президентського палацу.

Парламент Литви ухвалив закон в середині листопада. Документ із наступного року забороняє в'їзд до республіки іноземцям, які причетні до великомасштабної корупції, відмивання грошей або порушень прав людини. Поки що в «списку Магнітського» 44 прізвища. Серед них очільник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін – заступник голови Слідчого комітету при МВС, який керував справою Магнітського; генерал-майор Олег Логунов; судді, що ухвалили рішення у справі Магнітського, – Олена Сташина, Олексій Криворучко, Світлана Ухнальова, Сергій Підопригоров; керівництво Московської податкової інспекції та інші чиновники.

За словами Ґрібаускайте, ухвалюючи цей закон, Литва разом з іншими міжнародними співтовариствами говорить «ні» порушенням прав людини, «брудним» грошам і порушенням законів.

«Ті, хто зневажає загальноприйнятні права і свободи людини, зобов'язані знати, що в демократичному світі вони небажані», – сказано в прес-релізі до указу.

Сергій Магнітський – юрист компанії Hermitage Capital. Закон, названий його ім'ям, діє в США з 2012 року і з'явився після того, як юрист був заарештований в Росії за сфабрикованою справою про ухилення від сплати податків та помер в московському СІЗО через те, що йому не надавали медичну допомогу.

Закон, що забороняє в'їзд до Литви високопоставленим представникам російських силових структур, причетним до смерті Магнітського, та накладає арешт на їхні активи, пізніше був розширений на більш широке коло осіб, причетних до корупції і порушення прав людини.

Колеги Магнітського, які лобіювали ухвалення закону, наполягали, що він був заарештований не через те, що допомагав ухилятися від податків, а через те, що розкрив корупційні схеми з виведення грошей з бюджету, до яких були причетні деякі чиновники і співробітники МВС. У самому МВС Росії це заперечували.

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