Парламент Литви ухвалив власну версію «акту Магнітського»

Парламент Литви ухвалив закон про санкції проти іноземців-порушників прав людини чи корупціонерів, який неформально назвали литовською версією «акту Магнітського» – схожого законодавчого акту США.

Як очікують, цей документ уже найближчими днями підпише президент Литви Даля Ґрібаускайте, тим надавши йому чинності з січня наступного року.

Закон передбачає заборону на в’їзд до Литви й інші обмеження для іноземних громадян, щодо яких є серйозні підстави вважати, що вони здійснювали злочини проти прав людини чи корупційні злочини.

Також, за повідомленнями, закон містить список із 44 громадян Росії, яких він, серед інших, має стосуватися. Серед них є і голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

Цей перелік не вичерпний і може змінюватися. Закон також передбачає можливість не оприлюднювати імена осіб, яких він буде стосуватися.

Росія ще під час розгляду цього документа називала його «ще одним недружнім кроком Литви» і попереджала, що дасть на нього відповідь, зокрема, заборонивши в’їзд «небажаним» литовським громадянам.

Таким чином, Литва стала вже п’ятою державою, що ухвалила власний варіант «закону Магнітського».

У 2012 році Конгрес США ухвалив так званий «акт Магнітського» – закон про санкції проти російських посадовців, яких вважають винними в порушенні прав людини. 2016 року дію цього закону поширили й на посадовців інших країн за такі порушення. Схожі закони про санкції проти порушників прав людини, зокрема, в Росії, ухвалили також Велика Британія, Естонія і Канада.

Закон отримав назву за іменем Сергія Магнітського, російського юриста, який працював для інвестиційного фонду британсько-американського інвестора Вільяма Браудера в Росії і помер за ґратами в Москві. Він потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби він розробив для фонду схему уникнення сплати податків. Це сталося по тому, як Магнітський повідомив, що викрив протилежне: схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету суму у 230 мільйонів доларів – податки, сплачені фондом.

2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Нинішній закон Литви ухвалили 16 листопада – якраз у день восьмих роковин зі дня смерті Сергія Магнітського.