США обіцяють продовжити санкції щодо росіян, причетних до смерті Магнітського

Держдепартамент США пообіцяв далі діяти з метою покарати за порушення прав людини російських чиновників, причетних до смерті у в’язниці російського юриста Сергія Магнітського.

«Ми вшановуємо пам’ять Сергія Магнітського, який загинув 16 листопада 2009 року під час перебування в слідчому ізоляторі московської в’язниці. Розслідування, проведене президентською Радою з прав людини Росії, показало, що Магнітський був сильно побитий у в’язниці, і члени Ради заявили, що його смерть настала через побиття та катування працівниками поліції», – сказала речниця Держдепартаменту Гетер Науерт.

«Магнітський розкрив величезну схему ухилення від сплати податків, створену російськими чиновниками, і був увязнений тими, чиї злочини він розкрив. Російська влада не змогла затримати тих, хто відповідає за його смерть. Натомість в останні місяці вона все більше поширює теорії змови, спрямовані на відвернення уваги від злочину», – додала речниця.

У 2012 році законодавці США ухвалили так званий «акт Магнітського» – закон про санкції проти російських посадовців, яких вважають винними в порушенні прав людини. 2016 року дію цього закону поширили й на посадовців інших країн за такі порушення; схожі закони про санкції проти порушників прав людини, зокрема, в Росії, ухвалила ще низка держав.

Закон отримав назву за іменем Сергія Магнітського, російського юриста, який працював для інвестиційного фонду Вільяма Браудера в Росії. Він повідомив, що викрив схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету суму у 230 мільйонів доларів – податки, сплачені фондом.

По цьому він потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби він розробив для фонду схему уникнення сплати податків. 2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.