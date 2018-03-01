Держдепартамент США схвалив продаж Україні «Джавелінів» – Пентагон

Держдепартамент США схвалив пропонований продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок Javelin на суму 47 мільйонів доларів, йдеться в повідомленні Пентагону 1 березня.

«Система Javelin допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони», – йдеться в заяві Пентагону.

Відомство заявило, що пропонований продаж не вплине на військовий баланс в регіоні.

Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у США 210 ракет і 37 пускових установок. В угоду будуть включені навчання, технічна допомога, транспорт та інші аспекти логістики.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку. Вартість одного комплексу, укомплектованого 6-ма ракетами становить понад мільйон доларів США.