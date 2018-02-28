Перша поставка оборонного озброєння із США має відбутися за кілька тижнів – Порошенко

Перша поставка оборонного озброєння із США має відбутися через кілька тижнів, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Перша поставка цього озброєння має відбудеться вже за кілька тижнів. По-друге, ми говоримо про цілу низку поставок, починаючи з антиснайперських комплексів, тому що багато українських бійців убили саме російські снайпери», – сказав Порошенко.

Він додав, що мова йде також про засоби електронної боротьби, протиповітряної оборони та інші види озброєння.

«Я не можу розголошувати усі подробиці, оскільки це секретні дані», – заявив Порошенко.

Оборонний бюджет США на 2018 фінансовий рік передбачає надання Україні 350 мільйонів доларів оборонної допомоги, зокрема і можливість передачі летальної зброї.

США, зокрема, розглядає передачу переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» як крок посилення обороноздатності України. «Джавеліни» – оборонна техніка. Вона корисна лише для нейтралізації танкового нападу. Тож це – саме захисне озброєння, не для нападу», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку. Вартість одного комплексу, укомплектованого 6-ма ракетами становить понад мільйон доларів США.