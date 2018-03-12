Моґеріні: ЄС не визнає вибори президента Росії в Криму

Європейський союз не визнає результатів голосування в анексованому Росією Криму під час виборів президента цієї країни, заявила віце-президент Європейської комісії – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві.

«Цей візит відбувається буквально за декілька днів до четвертої річниці незаконної анексії Криму та Севастополя. Ми не визнаємо цю незаконну анексію і продовжуємо впроваджувати нашу політику щодо невизнання… Ми не визнаємо так звані вибори там, і ми залишаємося відданими повному втіленню нашої політики невизнання, як я сказала, у тому числі через санкції, пов'язані з цим», – сказала Моґеріні.

Вибори президента Росії призначені на 18 березня 2018 року – річницю російської анексії Криму.

Президент України Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в анексованому Криму.

1 березня Верховна Рада закликала Раду безпеки і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти і уряди не визнавати легітимність російських виборів на анексованому півострові.

Тим часом прокуратура Автономної Республіки Крим попереджає громадян України, що в разі їхньої участі в організації проведення російських виборів в анексованому Криму, їм загрожує відповідальність за статтею «державна зрада» Кримінального кодексу України.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.