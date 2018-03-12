Порошенко: немає прогресу в переговорах щодо звільнення Сенцова та інших заручників

Президент України Петро Порошенко закликав європейських дипломатів посилити участь у питанні звільнення українських патріотів, які перебувають у полоні бойовиків і незаконно утримуються в Росії.

«Вважаю, що необхідно зробити більш значущою роль європейської дипломатії в справі звільнення заручників на Донбасі», – передає прес-служба президента слова Порошенка і вказує, що питання заручників обговорювалося 12 березня з верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні.

«Ми бачимо, що після очевидного успіху, який ми спостерігали в грудні, коли вдалося звільнити 74 українських заручників, ми знову, більш ніж два з половиною місяці, не маємо прогресу, незважаючи на абсолютно конкретні пропозиції, які були надані російській стороні», – зазначив президент України.

«Це стосується як заручників, яких вони незаконно утримують на окупованій території, так і політичних в’язнів, політичних заручників, що перебувають у в’язницях Росії, включаючи Романа Сущенка, Олега Сенцова, кримських татар і багатьох інших», – додав він.

Верховна Рада України 1 березня закликала міжнародне співтовариство засудити політичні репресії Росії щодо українських політичних в’язнів.

За даними правозахисників, сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і в окупованому нею Криму. Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити українців.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 осіб.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після анексії Росією Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».