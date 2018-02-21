Процес у справі Сущенка в Росії відбуватиметься в закритому режимі – адвокат Фейгін

Процес у справі українського журналіста Романа Сущенка в Росії відбуватиметься в закритому режимі, попередні слухання можуть відбутися вже на початку березня. Про це 21 лютого повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.

«Сьогодні я і мій підзахисний Роман Сущенко будемо знайомитися з речовими доказами у кримінальній справі в Слідчому управлінні ФСБ. Це означає, що в найближчі дні слідством буде складений обвинувальний висновок. Далі він надійде до прокуратури і після затвердження – до суду», – написав Фейгін у Facebook.

20 лютого Марк Фейгін і Роман Сущенко завершили ознайомлення з матеріалами справи.

24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня 2018 року.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.