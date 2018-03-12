Моґеріні в Києві: підтримка реформ і сигнал про боротьбу з корупцією

Євросоюз не стомився від України, навіть навпаки – дуже задоволений її успіхами в реформах. Таку компліментарну заяву зробила віце-президент Європейської комісії – високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Моґеріні під час спільного брифінгу з президентом Петром Порошенком у Києві. Про це свідчить спільна політика продовження санкцій щодо Росії та рішення ЄС виділити Україні один мільярд євро макрофінансової допомоги, додала вона. Водночас, Моґеріні нагадала Порошенкові, що міжнародні партнери чекають на запровадження в Україні незалежного Антикорупційного суду – і обов’язково з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Обговорили також кілька інших важливих тем.

Співпраця України з Євросоюзом

Київ та ЄС і надалі виступатимуть спільним фронтом проти російської агресії – збройної, енергетичної та гібридної, сказав президент України. На користь цього свідчить той факт, що Рада ЄС 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, додав президент Порошенко.

«Усупереч цинічній дезінформаційній машині Росії це є підтвердженням того, що санкції діють і вони ефективні», – сказав він.

​Донбас

Настав час сприяти наданню державами-членами ЄС оборонної зброї для України відповідно до національного й міжнародного законодавства, сказав Порошенко.

«Твердо переконаний, що через чотири роки російської агресії проти України вже настав час для Європейського Союзу назвати агресора агресором і стороною конфлікту»,– додав він.

Президент також запропонував Євросоюзу відрядити на Донбас другу місію послів комітету з політичної безпеки для ознайомлення з ситуацією в зоні конфлікту. Перша така місія була на Донбасі у вересні 2015 року.

Порошенко та Моґеріні обговорили розгортання миротворчої місії на Донбасі, щоправда, деталей не розповіли.

Крим

Європейський союз не визнає результатів голосування в анексованому Росією Криму під час виборів президента цієї країни, заявила Моґеріні. Йдеться про вибори президента Росії, призначені на 18 березня 2018 року – річницю російської анексії Криму.

«Ми не визнаємо вибори, які там відбувається. І будемо послідовні в нашій політиці невизнання анексії. Зокрема і через санкції, які прив’язані до цього. Ми продовжуємо закликати до поваги прав людини в Криму, включно з правами кримських татар. І ми надалі наполягатимемо, що необхідно негайно звільнити усіх, кого затримали і утримують усупереч міжнародному праву», – сказала Моґеріні.

«Ми також не втомилися від роботи щодо імплементації Мінських угод. Очевидно, є певне розчарування через відсутність прогресу, але ми налаштовані робити ще більше» – додала Моґеріні.

Газ

У контексті нової віхи енергетичного протистояння з Росією, Україна знову закликає країни-члени ЄС відмовитись від проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2», сказав Порошенко.

«Ми повинні зробити важливі висновки з цієї газової кризи. По-перше, «Газпром» остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері не тільки для України, а й для Європейського союзу. По-друге, «Газпром», а якщо точніше, Кремль, чітко показав намір використовувати в майбутньому питання газопостачання в Європу як засіб геополітичної боротьби, свідомо нехтуючи і контрактними зобов’язаннями, і правосуддям», – наголосив Порошенко.

Російський «Газпром» повинен поважати свої контрактні зобов'язання, зокрема щодо постачання газу Україні в рамках рішення Стокгольмського арбітражу, переконана Моґеріні. Європейська комісія проводить інтенсивні дискусії за участі віце-президента Мароша Шефчовича, щоб досягти позитивного вирішення цього питання, додала вона.

Втоми від України немає, але вимоги є

Зрештою, Федеріка Моґеріні відзначила, що втоми від України в Євросоюзу немає: реформи в Україні рухаються, і міжнародні партнери це відзначають. Саме тому Київ і надалі матиме підтримку ЄС, сказала вона.

«Ви демонструєте, особливо за останній місяць, вражаючий прогрес і навіть, якщо можна так сказати, успіхи. Так, я можу це назвати успіхами», – сказала Моґеріні.

І на підтвердження цього, додала вона, ЄС може запропонувати перший транш макрофінансової допомоги Україні вже до кінця року.

«Звичайно, були певні обмеження, які не дали можливості надати Україні попередній транш. Я думаю, що ці умови можуть перейти і в новий пакет. Я сподіваюся, що кошти нададуть уже до кінця року. Сподіваюся, що ця справа буде просуватися швидко. Зараз ми обговорюємо умови надання коштів», – сказала вона.

При цьому Моґеріні не оминула можливості нагадати президентові України, що питання Антикорупційного суду та рекомендацій Венеційської комісії дуже принципові для Заходу.

Я б не назвав слова Моґеріні компліментарними – Юрчишин

Третій за рахунком візит Моґеріні до Києва не обмежився зустріччю з президентом. Теми Криму, корупції та газу вона піднімала також у розмові з прем’єром Володимиром Гройсманом.

Моґеріні також мала непублічну зустріч із українськими депутатами й експертами: парламентарями Мустафою Найємом, Марією Іоновою та Ганною Гопко, а також керівником Громадянської мережі «ОПОРА» Ольгою Айвазовською, головою Transparency International Україна Ярославом Юрчишиним та співзасновником української громадянської платформи «Нова країна» Валерієм Пекарем.

«Оскільки зустріч була за правилами Сhatham House, згадаю тільки, що найгострішою темою зустрічі було встановлення миру на Донбасі й політика ЄС щодо Російської Федерації, зокрема в питанні зупинки будівництва газопроводу «Північний потік-2». Крім цього, пані Федеріка Моґеріні цікавилася питаннями створення Антикорупційного суду, ДБР, Служби фінансових розслідувань, зміни виборчого законодавства, скасуванням поправок щодо декларування доходів членами громадських організацій та затвердженням нового складу Центральної виборчої комісії», – повідомив Найєм.

З одного боку, Федеріка Моґеріні від імені ЄС дійсно хвалить Україну за реформи: західні партнери дивляться на ситуацію відсторонено і на них безпосередньо не тисне війна та економічні негаразди. Вона оцінює великий обсяг зробленого, проте не варто сприймати всі її заяви як сигнал, що проблем в Україні немає, сказав у розмові з Радіо Свобода Ярослав Юрчишин, який також був на згаданій закритій зустрічі.

«Я б навряд назвав компліментарним заклик владі на четвертому році рішучої боротьби з корупцією нарешті таки показати адекватні результати в цій боротьбі. Насправді, коли Моґеріні говорить без якогось надриву, але називаючи ключові «провисання» у сфері реформ, навряд це може сприйматись компліментарно, особливо напередодні виборів. Тобто питання з правами людини, з дискримінаційними електронними деклараціями для громадських активістів, питання Антикорупційного суду – це в нас набило оскомину. Але ми мусимо оцінювати, що це говорить, фактично, міністр закордонних справ ЄС», – каже Юрчишин.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики також встигла зустрітись із українськими студентами в рамках свого візиту до Києва.