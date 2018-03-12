Моґеріні лукавить, ЄС вже давно втомився від української влади – Лубківський

В Європейського союзу немає втоми від України, запевнила Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики безпеки Федеріка Моґеріні на спільній прес-конференції у Києві із президентом України Петром Порошенком. За її словами, доказом цього є рішення ЄС продовжити санкції проти Росії, а також рішення щодо фінансової допомоги Україні. Про хід реформ і відносини України з ЄС у програмі «Ваша Свобода» дискутували народний депутат України від «БПП» Оксана Юринець, дипломат Маркіян Лубківський та німецький журналіст Борис Райтшустер.