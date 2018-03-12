Продовження санкцій проти Росії свідчить про їхню ефективність – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна вдячна Євросоюзу за продовження санкцій проти Росії. За його словами, це рішення свідчить про солідарність з Україною і про те, що економічні обмеження є ефективними.

«По факту, це є єдиним механізмом мати Росію за столом переговорів і забезпечувати прогрес у зупинці російської агресії. І добре скоординовані санкції Європейського союзу, США, Канади, Австралії, Японії, значної кількості країн світу лише посилюватимуться до повного припинення російської агресії проти України та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Наголошую – включно з Кримом», – сказав Петро Порошенко, назвавши символічним ухвалення такого рішення саме під час візиту в Україну високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Моґеріні .

Рада Європейського союзу 12 березня продовжила ще на півроку санкції, впроваджені ЄС проти Росії через загрозу суверенітетові України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, санкції, що стосуються 150 осіб та 38 організацій, діятимуть до 15 вересня 2018 року.

Як пояснила в своїй заяві Рада ЄС, «оцінка ситуації наводить на висновок, що змінювати режим санкцій немає необхідності. Відповідна інформація та причини внесення цих осіб та організацій до списку підсанкційних були в міру необхідності оновлені».

Нинішнє рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 13 березня 2018 року.

Обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року як реакція Європейського союзу на кризу в Україні.

У відповідь на кризу в Україні ЄС впровадив й низку інших санкцій, а саме: економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які є чинними до 31 липня 2018 року; обмежувальні заходи, що діють на території Криму та Севастополя у відповідь на незаконну анексію Росією півострова. Вони чинні до 23 червня 2018 року.

Схожі санкції запровадили також США й інші країни «Групи семи» і деякі інші держави.