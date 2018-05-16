У Раді продовжуються консультації щодо нового складу ЦВК – Парубій

У Верховній Раді продовжуються консультації щодо кадрових питань, зокрема щодо обрання членів Центральної виборчої комісії. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій.

«Відбулася нарада з головами та представниками фракцій і груп щодо кадрових питань. Під час наради більшість представників підтримали позицію, щоб з кадрових питань, зокрема ЦВК, продовжити політичні консультації у зв’язку з тим, що алгоритм, як визначити 13 з 14, не було знайдено», – сказав Парубій.

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Як раніше заявляв спікер парламенту Андрій Парубій, Верховна Рада України може розглянути кандидатів у члени Центральної виборчої комісії у квітні або травні.

У лютому президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту подання щодо призначення 14 членів Центральної виборчої комісії. Після цього голова парламенту повідомив, що доручив відправити документи кандидатів у члени Центральної виборчої комісії на спецперевірку. Перевірка вже завершилася.

1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії.

На наступний, 2019, рік в Україні заплановані президентські та парламентські вибори.