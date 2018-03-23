Парубій прогнозує, що Рада розгляне кандидатів у члени ЦВК у квітні-травні

Верховна Рада України може розглянути кандидатів у члени Центральної виборчої комісії у квітні або травні, повідомив голова парламенту Андрій Парубій в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Ми вирішили найгостріші, ключові кадрові питання, які були на порядку денному сесії. У нас залишається ЦВК, але ми ще очікуємо закінчення спецперевірки кандидатів, бо не всі вони одночасно подали документи, дехто подав їх пізніше. І це наступне кадрове питання, яке стоїть на порядку денному у квітні-травні», – сказав Парубій.

5 лютого голова парламенту повідомив, що доручив відправити документи кандидатів у члени Центральної виборчої комісії на спецперевірку. Тоді він оприлюднив текст президентського подання, згідно з яким Петро Порошенко пропонує Раді розглянути 14 кандидатів у члени ЦВК.

1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії.