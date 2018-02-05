Порошенко вніс до Ради подання щодо призначення членів ЦВК – Ірина Луценко

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо призначення нових членів Центральної виборчої комісії, заявила представник президента в парламенті, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенко» Ірина Луценко під час засідання погоджувальної ради українського органу законодавчої влади.

«Президент України вніс на розгляд парламенту оновлене подання про призначення нових членів Центральної виборчої комісії. На сьогоднішній день президентом подано 14 кандидатур, зокрема кандидатуру від фракції «Батьківщина», кандидат якої і заява якої була подана ще 7 листопада 2017 року. Президент визначився», – сказала Луценко.

Вона додала, що Порошенко очікує кандидатуру від фракції «Опозиційний блок».

«Минулого тижня відбулися консультації в Адміністрації президента із представниками «Опозиційного блоку», їм запропонували визначитися з кандидатами, вони представили три кандидатури. Як тільки вони визначаться зі своєю кандидатурою, президент додатково подасть і кандидатуру від «Опозиційного блоку», – заявила Луценко.

Зранку 5 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомляв про відсутність у парламенті подання президента щодо оновлення складу ЦВК.

23 січня президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, іншим рішенням звільнивши з посади членів ЦВК у зв’язку із закінчення терміну повноважень. В Адміністрації президента також оприлюднили імена 13 осіб, щодо яких Порошенко підписав подання.

У цьому поданні, як зауважила громадянська мережа «Опора», не були враховані пропозиції депутатських фракцій ВО «Батьківщина» та партії «Опозиційний блок». «Опора» називала це подання президента «політично незбалансованим».

1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.