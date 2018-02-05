Парубій: доручив відправити документи кандидатів у члени ЦВК на спецперевірку

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що доручив відправити документи кандидатів у члени Центральної виборчої комісії на спецперевірку.

«Щойно президент України Петро Порошенко вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до парламенту. Я невідкладно дав доручення відправити всі документи кандидатів у члени ЦВК на спецперевірку», – написав Парубій у Twitter.

Він також оприлюднив текст подання, у якому президент пропонує Раді розглянути 14 кандидатів у члени ЦВК.

5 лютого представник президента в парламенті Ірина Луценко повідомила, що Порошенко вніс на розгляд парламенту 14 кандидатур, зокрема від парламентської фракції «Батьківщина». Вона додала, що президент очікує, коли визначиться зі своєю кандидатурою в члени ЦВК представники фракції «Опозиційний блок».

23 січня президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів Центральної виборчої комісії, іншим рішенням звільнивши з посади членів ЦВК у зв’язку із закінчення терміну повноважень. В Адміністрації президента також оприлюднили імена 13 осіб, щодо яких Порошенко підписав подання.

У цьому поданні, як зауважила громадянська мережа «Опора», не були враховані пропозиції депутатських фракцій ВО «Батьківщина» та партії «Опозиційний блок». «Опора» називала це подання президента «політично незбалансованим».

1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.