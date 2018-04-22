Посол США про «Айленди», зброю, «дзвінки з Вашингтона» і візит Трампа. Ексклюзив

Україна успішна в проведенні реформ, і Сполученим Штатам хочеться вірити у причетність до цього успіху, сказала в ексклюзивному інтерв’ю спільному телепроектові Радіо Свобода і каналу «112 Україна» «Завтра» посол США в Україні Марі Йованович. Вона водночас заперечила будь-який вплив на внутрішньоукраїнські процеси з боку найвищого керівництва США. Американський посол наголошує: Америка залишиться послідовною у своїй підтримці України і тиску на Росію, просто, щоб «отримати позитивний результат, потрібен час».

– Чи слід очікувати якихось змін щодо України, коли ми будемо мати нового голову американської дипломатії?

– Ми, безумовно, з нетерпінням чекаємо на затвердження кандидатури Майка Помпео Сенатом. Я думаю, тут важливо розуміти, що зовнішню політику США визначає саме президент. І, звичайно, Помпео був членом кабінету і відігравав ключову роль в роботі над українськими питаннями. Тому я думаю, що варто очікувати радше на послідовність, аніж на зміни.

Ми дуже задоволені зовнішньою політикою США щодо України. Я думаю, вона є справді сильною, як з точки зору безпеки, так і з точки зору допомоги, а також в економічних та політичних питаннях. Тому я думаю, що ми маємо чудову зовнішню політику щодо України, яка полягає в дотриманні тісного партнерства, яке ми мали з Україною після здобуття нею незалежності, двадцять шість років тому.

– Якими тепер є відносини між Україною та Сполученими Штатами? Які існують проблеми, чи, може, успіхи?

– Насамперед ми співпрацювали з Україною на найвищому рівні – президент Порошенко мав дві зустрічі з президентом Трампом з моменту інавгурації Трампа – це більше, ніж із деякими союзниками в НАТО. І співпраця продовжується: через листи, через телефонні дзвінки, і не тільки на найвищому рівні, але і на всіх нижчих рівнях. Тому я думаю, що все це дуже важливо, це є частиною двосторонніх і багатосторонніх відносин з Україною.

Тож, ви також запитали про…

– Виклики?

– Виклики, можливо, і сфери успіху. І я думаю, що в багатьох сферах відбулося багато успіхів, особливо з 2014 року. Ви, мабуть, знаєте, що ми досить тісно співпрацюємо з Україною в економічних питаннях, коли мова йде про банківський сектор та про численні важливі та важкі реформи, які ухвалили. Ми дуже активно підтримали програму МВФ. Там була низка важких рішень, зроблених владою, з метою допомогти покращити економіку.

Я переглянула результати опитування громадської думки, це було опитування Міжнародного республіканського інституту, яке тільки-но опублікували. Воно показує, що люди в столиці та в регіонах, у найбільших українських містах досить оптимістично налаштовані щодо майбутнього. Хоча вони і не бачать значних покращень в економіці, але вони бачать стійкі зміни на краще в економіці з 2014 року. Це стійке покращення їхнього особистого економічного добробуту. Я думаю, що це надзвичайно важливо для України. І, очевидно, переважно це заслуга української влади та українського народу. Та нам хочеться думати, що ми також відіграли роль, щоб це підтримати.

– Поговорімо трохи більше про виклики. У нас є нова велика історія про (військові) кораблі, які Сполучені Штати були готові подарувати українській армії, але нічого не сталося через бюрократію або якісь інші дивні причини з українського боку. Це те, що відбувається регулярно, або це просто виняткова ситуація?

– Ті два кораблі, про які ви говорите… Наскільки я розумію, в цьому питанні ми продовжуємо рухатися вперед.

– Вже так довго.

– Що ж, деякі речі займають певний час (сміється). Я думаю, що потрібен час, щоб отримати позитивний результат. І, в моєму розумінні, ми рухаємося вперед у тому, що вважається правильним напрямком. Тому що це не тільки подвоїть кількість кораблів, які вже є в наявності в Україні, але й суттєво покращить можливості українського флоту.

– Досить багато часу пройшло з того часу, як Вашингтон оголосив, що надасть Україні оборонну зброю, але ж коли настане той день, коли Україна її отримає?

– Нічого нового про це сказати не можу. Ви знаєте, очевидно, що це не така інформація, про яку ми публічно говоримо. Важливо зазначити, що з 2014 року США надали Україні майже один мільярд доларів на безпекову допомогу. Це, звичайно, включає обладнання, і ми часто зосереджуємося на цьому, і я думаю, що ми надаємо багато важливого обладнання, включно з приладами нічного бачення, радарами і так далі, які не лише покращують можливості, але також рятують життя українців.

Але найважливішою інвестицією, на думку наших і ваших генералів, є навчання, які проводять для українців не лише американці, але й інші союзники НАТО. І я думаю, знову ж таки, що попри те, що основні заслуги належать саме українським солдатам, які були настільки сміливими та захищали Україну на фронті, та я думаю, що навчання допомогли посилити їхні можливості. І я знаю, що наші солдати вражені тим, як Україна змінилася.

– Експерти, журналісти, і (пересічні) люди часто бояться, що може відбутися ескалація, і Росія може почати ще більше вторгнення. Якими є ваші очікування, як розвиватиметься ситуація на сході України, та що американська дипломатія зможе зробити, щоб встановити мир?

– Ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією. І ми розчаровані тим, що припинення вогню на Великдень зовсім не означало припинення вогню. Менш ніж через 24 години було порушення режиму перемир’я.

Коли ми дивимось на смерть і руйнування, спричинені силами, якими керує Росія останні чотири роки, ми далі хочемо допомогти знайти рішення. Я знаю, що ви в курсі, що посол Курт Волкер керує нашими зусиллями намагатися працювати не тільки з росіянами, але й з Україною та з однодумцями, перш за все, з партнерами «нормандської четвірки» – Францією та Німеччиною. Але є й багато інших країн, які також хочуть допомогти.

Тому він, очевидно, має план, він працював з росіянами над цим, і ми очікуємо на російську відповідь. І ми ще не отримали цієї відповіді. Отже, я думаю, що наступний крок – за Росією.

– Чи можливо, що Сполучені Штати також приєднаються до «нормандської четвірки»?

– Очевидно, це питання мали б вирішувати інші. Але я думаю, що посол Волкер у своїй місії працює з усіма сторонами, він має особливу роль та особливе бачення, і я думаю, що, очевидно, ми й так дуже тісно співпрацюємо з «нормандськими» партнерами, і хотіли б і надалі продовжувати це робити.

– Якщо говорити про Україну та про реформи – яке ваше враження, чи успішна Україна в цьому? Або ж реформи повільні, як багато хто вважає.

– Так, я б відповіла «так» на обидва запитання. Україна успішна з реформами. Можна привести досить велику кількість прикладів реформ за останні чотири роки. Ми вже говорили про банківський сектор, енергетичний сектор, я думаю, навіть в антикорупційній сфері створили кілька важливих установ. Працює система закупівлі Prozorro. Я маю на увазі, що відбулося досить багато важливих речей.

– Одне дуже важливе питання. Тепер ми наближаємося до передвиборчого періоду в Україні. І, напевно, ситуація стане складнішою. Тепер ми бачимо, що багато політиків подорожують у Вашингтон, шукаючи підтримки. Чи підтримає Вашингтон того чи іншого політика?

– Завжди є американські високопосадовці, які приїжджають до України, так само як і відвідувачі з України приїжджають до США. І це є важливою частиною двосторонніх відносин, щоб продовжувати чути один одного про те, що відбувається, та про очікування з обох сторін.

Але уряд США не підтримує тих чи інших кандидатів у президенти чи парламент, ні тут, ні в будь-якій іншій країні. Це рішення, яке прийматиме український народ.

2018 рік стане важливим роком через президентські та парламентські вибори. І важливо, щоб рамки були встановлені належним чином. Важливо також, щоб склад ЦВК представляв всі політичні партії, бо це допоможе створити прозорість і довіру до цих виборів. Так само, я думаю, що Виборчий кодекс, які б зміни до нього не внесли або вноситимуть, є дуже важливим для виборів.

– Чи впливають Сполучені Штати на українських політиків? Наприклад, ми бачили повідомлення в пресі, коли Верховна Рада хотіла змінити правила для НАБУ, дипломати нібито дзвонили Порошенкові і говорили: «не робіть цього».

– Дозвольте мені чітко пояснити. Українська політика – для українських політиків, і, звичайно, перш за все саме український народ має вирішальне значення. Як рухатися вперед щодо НАБУ чи стосовно будь-якого іншого питання – це вирішують українці.

Чи ми ділимося поглядами на окремі питання з українськими політиками чи з вами зараз, тут, в студії? Звичайно, ділимося. Так само як і ваші політики та ваші громадяни діляться з нашими політиками поглядами на, наприклад, санкції щодо Росії. Або ж на інші речі, які ви вважаєте важливими. Це частина обміну думками. Тому діалог, я думаю, є дуже важливим серед партнерів, всередині країни, в демократії.

– Як ви думаєте, чи є можливість, що Дональд Трамп приїде до Києва?

– Ну, я, звичайно, сподіваюся, що так. Я американський посол, тому, звичайно, я хотіла б, прийняти мого президента тут, в Україні.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».