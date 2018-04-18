Парламентський комітет з питань правосуддя рекомендував замінити 13 членів ЦВК – ОПОРА

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував звільнити 13 членів Центральної виборчої комісії, а також проголосувати за кожну з внесених президентом 14 кандидатур, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Посольство США в Україні оприлюднило раніше 18 квітня заяву про те, що воно сподівається, що Верховна Рада проголосує щодо нових членів Центральної виборчої комісії, де були б «представлені всі парламентські фракції, забезпечуючи прозорість і довіру до майбутніх виборів».

Як раніше заявляв спікер парламенту Андрій Парубій, Верховна Рада України може розглянути кандидатів у члени Центральної виборчої комісії у квітні або травні.

5 лютого голова парламенту повідомив, що доручив відправити документи кандидатів у члени Центральної виборчої комісії на спецперевірку. Перевірка вже завершилася.

У лютому президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту подання щодо призначення 14 членів Центральної виборчої комісії.

1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії.

На наступний, 2019, рік в Україні заплановані президентські та парламентські вибори.