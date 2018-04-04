ЦВК зареєструвала Романа Зварича народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Романа Зварича народним депутатом, повідомляє прес-служба комісії.

Зварич був обраний на позачергових парламентських виборах 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Він був під №82 у виборчому списку «Блоку Петра Порошенка».

15 березня головою Рахункової палати призначили депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Валерія Пацкана. Тоді ж Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Валерія Пацкана у зв’язку з призначенням у Рахункову палату.

Роман Зварич з лютого по вересень 2015 року був міністром юстиції в уряді Юлії Тимошенко. Крім того, Зварич був депутатом трьох скликань.