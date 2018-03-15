Рада затвердила склад Рахункової палати, головою призначили депутата Пацкана

Верховна Рада затвердила склад Рахункової палати.

Депутати провели рейтингове голосування, під час якого із 22 кандидатур обрали 9 осіб, після цього список із 9 кандидатів загалом підтримали 263 депутати за мінімально необхідних 226.

До складу Рахункової палати увійшли Віктор Богун, Андрій Дідик, Ірина Іванова, Андрій Майснер, Василь Невідомий, Огня Ц.Г., Валерій Пацкан, Олександр Яременко і Ігор Яремчук.

Головою Верховної Ради призначили депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Валерія Пацкана. За його кандидатуру проголосували 309 депутатів.

У квітні 2017 року депутати не призначили новий склад Рахункової палати за результатами оголошеного комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у 2015 році відповідного конкурсу, після цього оголосили повторний конкурс.

Рахункова палата – це колегіальний орган, який здійснює від імені Верховної Ради контроль за надходженням коштів до державного бюджету та їхнім використанням. Термін повноважень голови Рахункової палати та її членів – 6 років, одна і та сама особа не може обіймати цю посаду понад 2 строки. Нині головою Рахункової палати є Роман Магута, якого призначили у квітні 2012 року.