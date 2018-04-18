Туреччина: Ердоган оголосив про дострокові президентські й парламентські вибори

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що дострокові президентські й парламентські вибори відбудуться 24 червня.

«Під час переговорів з головою Партії націоналістичного руху Туреччини Девлетом Бахчелі ми обговорили пропозицію провести дострокові президентські і парламентські вибори», – сказав Ердоган.

Наступні президентські й парламентські вибори мали відбутися в листопаді 2019 року.

У квітня 2017 року в Туреччині відбувся референдум щодо змін до Конституції в частині розширення повноважень президента і зміни форми правління з нинішньої парламентської на президентську. Зміни, які дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року, підтримали 51% учасників голосування. Вони набудуть чинності після виборів.​