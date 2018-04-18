США очікують розгляду в Раді питання призначення членів ЦВК – посольство

Посольство США в Україні очікує, що Верховна Рада проголосує щодо нових членів Центральної виборчої комісії.

«Очікуємо голосування у Верховній Раді щодо нової ЦВК. Важливо, щоб у новій комісії були представлені всі парламентські фракції, забезпечуючи прозорість і довіру до майбутніх виборів», – йдеться в повідомленні посольства у Twitter.

Як раніше заявляв спікер парламенту Андрій Парубій, Верховна Рада України може розглянути кандидатів у члени Центральної виборчої комісії у квітні або травні.

5 лютого голова парламенту повідомив, що доручив відправити документи кандидатів у члени Центральної виборчої комісії на спецперевірку. Перевірка вже завершилася.

У лютому президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту подання щодо призначення 14 членів Центральної виборчої комісії.

1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії.

На наступний, 2019, рік в Україні заплановані президентські і парламентські вибори.