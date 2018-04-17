Проект Вакарчука фінансує Пінчук? (Огляд преси)

«Газета по-українськи» стверджує, що олігархи готують українцям нового президента. Тому дописувач радить українцям прискіпливо цікавитись – хто інвестував у «месію» і які зобов’язання перед спонсорами він муситиме відпрацьовувати. Скажімо, проект Святослава Вакарчука фінансують Віктор Пінчук і російський «Альфа-Банк», стверджує автор. Докладніше про претендентів від олігархів розповідає «Газета по-українськи».

Газета «Сегодня» пише, що у Верховній Раді взялися за самореформу – насамперед депутати скоротили кількість комітетів і змінили систему розподілу крісел в них. У майбутньому хочуть дозволити спікеру підміняти президента. Утім, як наголошує експерт видання, спочатку парламентаріям потрібно дорости до підвищення професійного рівня, а потім вже дискутувати про якісь технічні зміни роботи Верховної Ради. Про що можна говорити, коли кожного пленарного тижня в один з днів депутатів розпускають передчасно, тому що не вдалося зібрати кворум. Також експерти вважають, що насамперед в парламенті необхідно боротися з законодавчим спамом. На цьому наголошується в статті «Самореформа Ради».

Газета «День» у публікації «Десять питань до «Двох років» оцінює прем’єрство Володимира Гройсмана. Більшість експертів оцінюють діяльність чинного прем'єра доволі нейтрально. До позитивів вони зараховують, насамперед, пенсійну реформу, яка дозволила нормалізувати призначення пенсії, скасувати спецпенсії і призначити строго у відповідності з суммою сплачених страхових внесків. Також експерти схвально ставляться до започаткування медичної реформи. Серед негативу експерти газети вбачають відсутність земельної реформи, яка так і не була проведена.

Газета «Україна молода» наголошує, що після того, як Європа капітулювала перед «Газпромом», дозволивши будувати «Північний потік-2», зупинити згубний для України проект здатні лише США. Публікація називається «Сподіваючись на Трампа».