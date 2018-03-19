Моґеріні: ЄС залишається на боці політичної і фінансової підтримки України

Європейський союз підтвердить свою повну політичну і фінансову підтримку Україні й тверду позицію невизнання незаконної анексії Криму, заявила високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС.

«Я в Києві передала месидж повної підтримки ЄС і цілковитої реалізації Мінських угод і політики невизнання анексії Криму, яку ми вважаємо незаконною. А також нашу повну підтримку програми реформ – про це все ми будемо говорити із міністрами», – повідомила голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні, додаючи, що вона очікує «повної політичної і фінансової підтримки» України.

Одночасно із розглядом «українського питання» на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ із деякими представниками європейських столиць у Брюсселі проводить зустрічі й голова зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін. Він також планує провести консультації із віце-президентом Європейської комісії з питань кращого управління, міжінституційних відносин і верховенства права Франсом Тіммермансом, єврокомісаром із політики сусідства і розширення Йоганнесом Ганом, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

9 березня Європейська комісія офіційно запропонувала Україні новий пакет макрофінансової допомоги розміром в один мільярд євро.

Президент Петро Порошенко заявив, що це рішення є визнанням «прогресу в реформах» в Україні.

Наприкінці лютого – на початку березня Петро Порошенко кілька разів заявляв, що обговорює у своїй команді «пропозицію «заякорити» в Конституції стратегію вступу України до ЄС та НАТО». 16 березня під час відвідин прифронтової зони на Донбасі президент заявив, що вже віддав розпорядження підготувати проект поправок до Конституції, що мали б закріпити прагнення України до вступу в НАТО і Європейський союз.