Президент доручив готувати зміни до Конституції для вступу України до НАТО та ЄС

Президент України Петро Порошенко заявив, що доручив готувати зміни до Конституції для вступу України до НАТО та Європейського союзу.

«Я вже, до речі, віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який на рівні Основного закону закріпить наше прагнення до вступу до НАТО та до Європейського союзу», – сказав Порошенко під час візиту на Донбас.

Крім того, під час зустрічі з особовим складом штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, він заявив, що «російські генерали вважають війну на Сході України лише першим етапом війни з Альянсом».

28 лютого президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції «Виклики – 2018» заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна було б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.