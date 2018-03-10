НАТО: двері альянсу залишаються відкритими для України

Північноатлантичний альянс визнає прагнення України бути повноцінним членом цієї організації. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАТО.

«Двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої європейської країни, яка здатна взяти на себе зобов’язання членства та сприяти безпеці в євроатлантичному регіоні. З 1949 року членство в НАТО зросло з 12 до 29 країн через сім етапів розширення. На сьогодні чотири країни-партнери заявили про свої прагнення до вступу в НАТО: Боснія та Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія та Україна», – йдеться у повідомленні.

Як роз'яснюють на сайті, ці країни можуть бути запрошені для участі в розробці плану дій щодо членства (ПДЧ) для підготовки до потенційного членства та демонстрації їх здатності виконувати зобов'язання щодо можливого майбутнього членства. Участь у ПДЧ не гарантує членства, але це є основним механізмом підготовки.

На окремій сторінці, присвяченій Україні, альянс відзначає, що «у відповідь на російсько-український конфлікт НАТО підсилив свою підтримку розвитку можливостей та розбудови потенціалу в Україні».

28 лютого президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції «Виклики – 2018» заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

«У моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію «заякорити» в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї, як свідчать опитування громадської думки, є консолідуючими, користуються широкою підтримкою у суспільстві. У той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до Основного закону могли би застрахувати від будь-яких несподіванок», – сказав Петро Порошенко.

За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна будо б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.