Порошенко заявив про членство України в ЄС протягом кількох років

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що членство України в Європейському союзі є питанням кількох років, а не десятиліть.

Як повідомляє прес-служба голови держави, в інтерв’ю німецькій медіагрупі Funke він заявив: «У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята до Європейського союзу. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна виявляє більше ентузіазму щодо Європи, ніж Україна».

Порошенко наголосив, що встановив курс на вступ України до НАТО, а потім до ЄС і рішуче продовжуватиме шлях реформ. «Усі експерти підтверджують, що за останні три роки Україна домоглася більшого прогресу, ніж за попередні 25 років», – наводить Банкова слова президента, який також наголосив, що «це стосується і боротьби з корупцією».

«Ми відповідатимемо критеріям вступу, у тому числі щодо боротьби з корупцією», – сказав голова держави в інтерв’ю. За його словами, в Україні вже створена «цілком незалежна антикорупційна інфраструктура». При цьому президент зазначив, що «основа для хабарництва і корупції ліквідована», хоча попереду ще й багато роботи.

«Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу», – заявив Петро Порошенко. Він також зауважив, що органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів, і висловив упевненість, що разом із європейськими партнерами Україні вдасться ще більше знизити рівень корупції у країні, інформує прес-служба президента України.

Коли це інтерв’ю має бути оприлюднене в Німеччині, в повідомленні не сказано.

Німецький медіахолдинг Funke Mediengruppe, один із найбільших у цій країні, серед іншого, видає низку німецьких регіональних газет, а також має кілька регіональних радіостанцій. Холдингові належать і деякі засоби інформації в кількох інших країнах.

Наприкінці лютого – на початку березня Петро Порошенко кілька разів заявляв, що обговорює у своїй команді «пропозицію «заякорити» в Конституції стратегію вступу України до ЄС та НАТО». 16 березня під час відвідин прифронтової зони на Донбасі президент заявив, що вже віддав розпорядження підготувати проект поправок до Конституції, що мали б закріпити прагнення України до вступу в НАТО і Європейський союз.

Інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському союзі є, відповідно до чинного українського законодавства, одним із пріоритетів національних інтересів держави, а забезпечення цього – однією з засад зовнішньої політики України.

Євросоюз наразі має з Україною угоду про асоціацію, що передбачає також зону вільної торгівлі, констатує європейські прагнення Києва і пропонує розширювати партнерство, але щоразу наголошує, що нинішній рівень відносин не надає Україні автоматичного права на вступ.

Для країн Східної Європи, що вступали до ЄС за останні півтора десятиліття, від подачі заявки на вступ (якій передувала ще тривала підготовка) до набуття членства минало від восьми до дванадцяти років.