Перемогти Порошенка може лише харизматичний популіст (огляд преси)

Сьогодні виповнюється чотири роки, як Петра Порошенко обрали президентом України, нагадує газета «Сегодня». Експерти видання ставлять йому високий бал за зміцнення обороноздатності країни і отримання безвізу з ЄС. А на п'ятому році роботи радять продовжити реформу армії, завершити децентралізацію і приділити увагу зовнішній політиці.

Дещо критичніше оцінюють діяльність Петра Порошенка експерти газети «День». Вони вважають, що чинний президент не виконав більшість з обіцяного. Особливо що стосується боротьби з корупцією, деолігархізацією, незалежною судовою системою. Видання пише, що за недовірою Порошенку можливо вперше в історії незалежної України стоїть і недовіра та втрата консенсусу щодо президентства як такого. Сьогодні жодний з перспективних кандидатів не має достатньої підтримки виборців, а близько 40% українців не знають за кого голосувати. Газета наголошує, що президентство Петра Порошенка не стало чимось гіршим, ніж президентство його попередників, однак воно засвідчило – в Україні щось не так із самим інститутом президентства. Можливо, варто провести конституційну реформу, яка змінить дизайн політичної системи і перерозподілить повноваження між різними політичними інститутами, зазначає газета.

Є люди, які зберігають симпатії до Порошенка. Але тих, хто розчарувався, – більше, переконує в «Газеті по-українськи» соціолог Євген Головаха. Президенти в Україні мають високу підтримку в перший рік. Потім вона падає. Порошенко повторює цю динаміку. Однак він має шанс виграти вибори наступного року, прогнозує соціолог. Якщо проводитиме зміни, яких очікують українці. Є й ті, хто голосує за принципом: аби не гірше. Вони теж можуть підтримати нинішнього главу держави. Переграти Порошенка здатен лише харизматичний популіст, переконує газета.

«Єдиний крок для звільнення Сенцова» – у статті під таким заголовком «День» пише, що у багатьох активістів та «експертів» складається враження, що це саме Україна не бажає звільняти людей, які перебувають у російських в’язницях. Мовляв, двох чиновників, однієї Ірини Геращенко і раті спікерів, які на кожній зустрічі із західними лідерами повторюють імена в’язнів Кремля, – цього не досить. Проблема полягає в тому, що Україні потрібні ще три «єдино відповідальні особи»: у зв’язках із родичами, зв’язках із Путіним та просто незаангажований перемовник. І тоді все буде добре. Газета наголошує, що подібні вимоги – це гібридність. Потрібно, захищаючи Сенцова, проводити паралелі з реакцією світу на спробу вбивства британського громадянина Скрипаля. Адже доля ув’язнених – це вже давно не суто українська справа. Це тест для світу на вірність фундаментальним принципам свободи і демократії. Для того, щоб врятувати Сенцова й тих, заради кого він розпочав голодування, потрібен лише один крок – захищати українців так, наче світ все ще стоїть на правових засадах, наголошує дописувач «Дня».

Шанс визволити Олега Сенцова є є лише за умови допомоги однієї людини – президента США Дональда Трампа, переконує експерт «Газети по-українськи». Тільки він може поставити це питання Путіну. Навряд чи той відмовить, бо хоче мати хороші стосунки. Однак щось попросить взамін. Можливо, Олега Сенцова обміняють на Кирила Вишинського, або на якогось нового затриманого впливового кремлівського агента в Україні. Інший варіант – жорсткі міжнародні санкції проти Росії. Однак заради звільнення Сенцова чи інших українських політв’язнів Захід цього не робитиме, переконує експерт «Газети по-українськи».