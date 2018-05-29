Безсмертний заявив, що братиме участь у виборах президента України

Колишній віце-прем’єр-міністр України Роман Безсмертний заявив про намір взяти участь у виборах президента України.

«Я дійсно буду балотуватися. Ви мене запитували – я не буду вас мучити. Настане час – я оформлю відповідні документи», – сказав Безсмертний у Києві.

52-річний Безсмертний був народним депутатом чотирьох скликань. У 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра. У 2015-2016 роках був представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Крім Безсмертного, про намір брати в них участь заявляли, зокрема, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, нині заарештований народний депутат Надія Савченко, народний депутат Сергій Каплін, колишній очільник департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Ілля Ківа та співак Іво Бобул.