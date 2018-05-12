Януковича вже нема, а закон його є. Як так? 

(Рубрика «Точка зору»)

Наступного року в Україні відбудуться чергові парламентські вибори. Багато українців розраховують на появу нових політичних сил та народних депутатів, які будуть працювати відповідально та професійно. Але цьому може завадити виборчий закон, який був прийнятий за часів президентства Віктора Януковича.

Виборчі правила Януковича

У 2011-му Партія регіонів виглядала могутньою та незламною хіба що на Сході України. Уряд не проводив реформ, суттєвих змін у країні не відбувалося. З’явився фактор «родини президента», яка намагалася прибрати до рук усе, до чого могла дотягнутися. На цьому фоні рейтинги Партії Регіонів падали, а опозиції – навпаки зростали.

Спосіб утримати владу Янукович з командою знайшли швидко – повернути змішану системи виборів народних депутатів, яку за аналогічних обставин запроваджував Кучма. Так ми знову повернулися до системи, від якої відмовилися в 2006 році. 225 депутатів обираються за закритими списками, інші 225 – в одномандатних виборчих округах, тобто за мажоритаркою.

Система працює так: кандидат від влади йде самовисуванцем, позиціонуючись як незалежний політик чи громадський активіст, але щойно потрапляє до Верховної Ради, то приєднується до фракції партії влади. На цьому вся самостійність закінчується. Оскільки адмінресурс завжди на боці влади, то мажоритарка дозволяє «добрати» в такий спосіб чималу кількість депутатів. Тому чинна виборча система буде вигідна будь-якій владі, дозволяючи вирішувати проблему зниження рейтингів завдяки проводженню «незалежних» самовисуванців.

Крім того, що мажоритарка сприяє консервації владних еліт, в українських умовах вона подекуди перетворюється на масштабне і цинічне скуповування голосів. Згадаймо хоча б історію останніх виборів у 205 окрузі, що на Чернігівщині, коли двоє найрейтинговіших кандидатів змагалися по суті роздачею грошей і продуктових наборів.

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Обрання депутатів за закритими партійними списками теж не сприяє якісному оновленню української політики, оскільки виборці голосують за п’ять-десять облич з першої десятки, а прохідні місця далі партійні лідери продають за мільйони доларів.

Виборчий кодекс, відкриті списки

Замість змішаної системи чи системи з закритими списками Україні давно рекомендують запровадити систему європейську – пропорційну з відкритими регіональними списками. Народні депутати чинної Верховної Ради та кандидат у президенти Петро Порошенко зобов’язалися замінити виборчі правила Януковича саме на цю систему. Згадали про це своє зобов’язання парламентарі лише минулої осені, і зараз на друге читання чекає відповідний законопроект № 3112-1 – проект Виборчого кодексу.

Виглядатимуть нові правила так: буде створено 27 виборчих регіональних округів, що переважно будуть рівними областям. Кожна з партій подаватиме єдиний загальнонаціональний список, а також регіональні списки на його основі для кожного регіонального округу. У кожному окрузі партії повинні будуть висунути мінімум по п’ять кандидатів.

Відкритими ці списки є, оскільки виборець зможе впливати на те, хто саме від кожної партії проходить до Парламенту, тобто якщо якийсь кандидат набрав суттєво більше за своїх однопартійців, то він пересуватиметься по регіональному списку нагору.

Для того, щоб проголосувати, треба буде вписати в бюлетень номер партії та, за бажанням, номер кандидата від неї в регіональному списку. Важливою особливістю є те, що у клітинки треба вписувати по дві цифри. Тобто якщо партія, наприклад, іде під номером 4, то треба вказувати не «4», а «04». Це було зроблено для того, щоб не можна було дописати ще одну цифру під час підрахунку голосів.

Що ми отримаємо

Оскільки нова система не передбачає самовисування, то всі депутати будуть відповідальні перед партією, яка їх висунула. Це дасть більш злагоджену роботу парламентської коаліції, без якої реформи в Україні й далі рухатимуться так, як рухаються зараз. При цьому буде зберігатися зв’язок депутатів і з конкретними виборцями, оскільки всі претенденти на місце у Раді проходитимуть виборчу кампанію в регіонах.

Часу залишається не дуже багато. Якщо до закінчення парламентської сесії новий Виборчий кодекс не буде проголосований або його взагалі не встигнуть розглянути в залі парламенту, то наступні вибори до Верховної Ради знов пройдуть за старим законом Януковича.

Володимир Фомічов - активіст ГО «Centre UA», колишній полонений

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