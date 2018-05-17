Екс-командувач ВВ МВС заявляє, що давав наказ силовикам стріляти у відповідь на Майдані

Колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк заявляє, що не отримував наказу стріляти по протестувальниках на Майдані в Києві у лютому 2014 року.

17 травня на допиті в Оболонському райсуді Києва, де слухається справа за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента Віктора Януковича, Шуляк заявив, що сам розпорядився стріляти по учасниках протесту, які, за його словами, вели вогонь по силовиках.

«Ніяких команд на застосування зброї по протестувальниках я не отримував. Я давав наказ співробітникам «Омеги» відкривати вогонь на ураження при виявленні осіб, які ведуть вогонь по співробітниках міліції. Але оскільки місцевість була задимлена, неможливо було побачити… Тому вогонь не відкривався», – сказав Шуляк.

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На початку допиту, на якому Шуляк виступав через відеозв’язок, він повідомив, що живе зараз у Росії. Він також додав, що підтримує зв’язок із Януковичем.

Після допиту Оболонський районний суд Києва переніс на 5 червня подальший розгляд справи Януковича.

На початку червня суд планує допитати через відеоконференцзв’язок з анексованого Росією Криму екс-керівника охорони Януковича Костянтина Кобзаря і колишнього охоронця Сергія Бернацького.

На засіданні 3 травня Оболонський районний суд Києва скасував судові дебати й повернувся до допиту свідків захисту.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.