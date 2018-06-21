Суд переніс розгляд справи Януковича: свідки Азаров, Клюєв, Захарченко не з’явилися

Оболонський районний суд Києва переніс на 22 червня засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Як заявив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, це рішення схвалено у зв’язку з неявкою свідків сторони захисту.

«Не з'явилися свідки Микола Азаров, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Якименко, Кобзар Костянтин... Інформації про поважність причин неявки свідків захист суду не надав», – сказав Дев’ятко.

У свою чергу, адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що свідків, які перебувають на території Росії, не повідомляли про час і місце проведення засіданн.

Сердюк зазначив, що, зокрема, екс-прем’єр Микола Азаров підтвердив своє бажання свідчити, наразі погоджується дата, коли він зможе це зробити.

Головуючий суддя нагадав, що допит свідків проводитиметься до кінця липня, а на 30-31 липня призначені дебати.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович залишив територію України до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.