Суд допитує охоронця Януковича у справі про держзраду

В Оболонському районному суді Києва у рамках справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, розпочався допит колишнього охоронця Сергія Бернацького.

Допит проводиться по відеозв’язку, свідок перебуває в анексованому Росією Криму.

Він попросив суд проводити судове засідання російською мовою. Головуючий суддя Владислав Дев’ятко зазначив, що у разі нерозуміння державної мови свідком суд може викликати перекладача. Проте від цієї ідеї відмовилися.

Бернацький був офіцером охорони колишнього президента. Охоронець супроводжував Януковича, коли той у лютому 2014 року після подій на Майдані втік з Києва.

Читайте також - Суд переніс розгляд справи Януковича: свідки Азаров, Клюєв, Захарченко не з’явилися

На 30-31 липня призначені дебати у цій справі.

Наприкінці червня 2017 року суд перейшов до заочного розгляду в цьому провадженні. Слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України звинувачення відкидає. Віктор Янукович залишив територію України до Росії після розстрілів на Майдані у лютому 2014 року.