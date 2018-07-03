ЗМІ проілюстрували новину про відвідини Януковичем ЧС-2018 у Росії старим фото за 2013 рік

Деякі українські ЗМІ повідомили, що на одному з матчів Чемпіонату світу із футболу 2018, а саме під час гри Росія-Іспанія, був присутній екс-президент України Віктор Янукович. Однак, фото яким проілюстрували новини, є у мережі ще з 2013 року.

Так, деякі видання повідомили у заголовку: «Фотофакт: Віктор Янукович відвідав матч ЧС-2018 Іспанія-Росія».

При цьому у ЗМІ використали зображення, яке є у мережі ще з 2013 року.

Деякі сайти не вживали слово «фотофакт», але також проілюстрували новину про відвідування матчу Януковичем тим же старим фото.

Послались при цьому на російське видання «Коммерсант.ру».

На сайті «Коммерсант.ру» справді повідомляють, що матч Росія-Іспанія 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018, який відбувся в Москві на стадіоні «Лужники», відвідав екс-президент України.

«А так навіть пан Янукович був. Взяв та вийшов в люди з вигнання – та так після матчу, слава богу, і канув туди, звідки прийшов, тобто туди ж, у вигнання», – йдеться у матеріалі. Фото або відео на підтвердження у цьому матеріалі відсутнє.

Раніше повідомляли, що близько шести тисяч українців збиралися їхати до Росії на фінал Чемпіонату світу з футболу – це дані ФІФА. І українське МЗС, і експерти, і частина депутатів наголошували на ризиках для безпеки уболівальників і навіть про можливість їхнього арешту в Росії.