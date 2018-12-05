89-те засідання суду в справі Януковича: судді пішли ухвалювати вирок

Колишній президент України Віктор Янукович 5 грудня знову не виступив з останнім словом в Оболонському районному суді через відеоконференцію, а судді пішли до нарадчої кімнати для «ухвалення остаточного рішення в даній справі».

Як пояснив на початку засідання адвокат екс-президента Олександр Горошинський, як і попереднього разу, відмова виступати з останнім словом у суді пов’язана зі шпиталізацією Януковича через «тяжку травму».

Захисник заявив, що надає суду відповідну медичну довідку. Адвокат просив зупинити судовий процес до одужання Януковича.

Сторона обвинувачення виступила проти таких клопотань захисників, а суд їх відхилив.

Суддя Владислав Дев’ятко оголосив, що суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. За словами судді, 5 грудня відбувається вже 89-е судове засідання, провадження було проведене без участі Януковича, його судили заочно, хоча і викликали екс-президента до суду. Суддя наголосив, що Януковичу надавалися всі можливості прибути до суду і висловити свою позицію.

19 листопада Янукович не зміг виступити в суді з останнім словом після того, як адвокат повідомив про його травму. 18 листопада російські ЗМІ повідомили про госпіталізацію Януковича до НДІ імені Скліфосовського у Москві з травмами спини і коліна. Зазначалось, що він був у нерухомому стані. Пізніше єкс-президента перевели до приватної клініки.

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13 вересня Оболонський районний суд Києва розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями «державна зрада», «пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України» і «пособництво у веденні агресивної війни».

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані.