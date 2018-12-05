Януковича можуть перевезти для лікування в Ізраїль – адвокат

Колишньому президенту України Віктору Янукович може знадобитися обстеження і лікування в Ізраїлі після того, як він минулого тижня травмувався, ймовірно, під час гри у теніс, заявляє його адвокат Олександр Горошинський.

За словами захисника, 4 грудня він приїхав до Москви з приводу планованого на 5 грудня засідання Оболонського суду Києва у справі, в якій Януковича звинувачують у державній зраді. Як заявив Горошинський, з Януковичем він не бачився, але спілкувався з ізраїльським лікарем, якого запросили оглянути травмованого екс-президента.

Хірург Еяль Аттіас, за словами адвоката, назвав травму Януковича «дуже серйозною» і висловився за його перевезення в Ізраїль для подальших обстежень і, можливо, операції.

Точного діагнозу і назви клініки, куди можуть доправити Януковича, захисник не назвав. Передані ізраїльським хірургом висновки він пообіцяв передати Оболонському суду.

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19 листопада Янукович не зміг виступити в суді з останнім словом після того, як адвокат повідомив про його травму. 18 листопада російські ЗМІ повідомили про госпіталізацію Януковича до НДІ імені Скліфосовського у Москві з травмами спини і коліна. Зазначалось, що він був у нерухомому стані. Пізніше екс-президента перевели до приватної клініки.

Суд переніс виступ Януковича на 5 грудня.

13 вересня Оболонський районний суд Києва розпочав заслуховування сторони захисту на стадії дебатів. Сторона обвинувачення 16 серпня попросила у суду 15 років ув'язнення для Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями «державна зрада», «пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України» і «пособництво у веденні агресивної війни».

Віктор Янукович втік до Росії взимку 2014 року після розстрілів протестувальників на Майдані.