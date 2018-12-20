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20 Грудень 2018, Київ 14:20
Новини | Політика

Швейцарія на рік продовжила замороження активів Януковича та його оточення

Швейцарія залишила чинним рішення про замороження активів Януковича

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Швейцарія 19 грудня на рік продовжила замороження активів екс-президента України Віктора Януковича.

«19 грудня Федеральна Рада прийняла рішення про продовження на один рік превентивного замороження активів президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Метою цього рішення є підтримка правової співпраці між Швейцарією та Україною», – ідеться у повідомленні Ради.

Загалом заморожено активів приблизно на 70 мільйонів доларів. Рішення про це Швейцарія ухвалила у 2014 році, і продовжила його у 2016-му.

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Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані. На них накладені санкції країнами ЄС, США та Україною.

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