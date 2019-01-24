Вирок Януковичу: суд вважає докази, наведені стороною обвинувачення, підставою для задоволення позову

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу екс-президента України Віктора Януковича, вважає докази, наведені стороною обвинувачення, підставою для задоволення позову.

«Незважаючи на невизнання своєї провини обвинуваченим, суд, вислухавши показання свідків, дослідивши висновки експертів, документи і речові докази, оцінивши доводи звинувачення і захисту, вважає, що винність обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 (держзрада), частиною 5 статті 27 , частиною 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України доведена належними і допустимими доказами», – заявив суддя Владислав Дев’ятко.

Назарі продовжується виголошення вироку.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями «державна зрада», «пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України» і «пособництво у веденні агресивної війни». Він винним себе не вважає.

Янукович і низка його соратників втекли з України в 2014 році після розстрілу протестувальників на Майдані.